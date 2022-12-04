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Лидерская программа поможет молодежи Ишима реализовать инициативу

Общество, 08:26 04 декабря 2022

vk.com/ishim_mt | Фото: vk.com/ishim_mt

Заявку в лидерскую программу "В топе" от молодежи Ишима в возрасте от 14 до 35 лет принимают до 6 декабря. Эксперты проведут тренинги по выстраиванию коммуникаций, выявлению и развитию инициативности.

Участники также будут решать кейсы по формированию проектной команды и оформлять план реализации будущей идеи. В финале программы определят Топ-10 лидеров, победители получат брендированные подарки и поддержку в реализации и продюсировании собственных инициатив от команды мультицентра "Моя территория", сообщает "КП-Тюмень".

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