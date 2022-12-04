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Новая поликлиника в Каскаре будет принимать пациентов из 12 сел

Общество, 13:39 04 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство поликлиники в с. Каскара Тюменского района завершается. Новое здание, площадью 1 тыс. 375 кв. метров, будет использоваться для обслуживания пациентов из 12 населенных пунктах, а это больше 22 тыс. человек.

Каскаринская поликлиника рассчитана на более чем 300 посещений в смену. В здании появятся взрослое и детское отделения с отдельными входами. В отделениях обустроят кабинеты приёма участковых терапевтов и педиатров, хирурга и невролога, онколога и эндокринолога, кабинет доврачебного приёма, прививочные и процедурные.

Медицинское оборудование и мебель для оснащения закуплены на сумму более 20 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета, сообщает областная больница №19.

Строительство ведется в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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