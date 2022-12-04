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Тюменские студенты представят регион на конкурсе "Молодые лица страны"

Общество, 14:39 04 декабря 2022

vk.com/industrial_u | Фото: vk.com/industrial_u

Ариана Гайнуллина и Давид Кинкадзе представят тюменский регион на конкурсе "Молодые лица страны — Мисс и Мистер Студенчество России-2022" в Ставрополе. Студенты будут соревноваться в интеллекте, творчестве и спорте.

Ариана учится в филиале Тюменского государственного университета в Тобольске, а Давид — в Тюменском индустриальном университете.

Конкурс проходит в два этапа. В первом участники напишут эссе и порассуждают на заданную тему. После будут готовиться к финалу, где расскажут о себе и профессии, поделятся достижениями. Продемонстрируют таланты в разных сферах искусства. Итоги станут известны 6 декабря.

В числе участников 56 победителей региональных этапов от 18 до 25 лет 31 субъекта РФ, из Луганской Народной Республики, сообщает "Мегатюмень".

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