Школы Тюменского района участвуют во всероссийском проекте "Школьный музей Победы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Историко-краеведческий музей Созоновской школы и музей Муллашинской школы "Моя малая Родина" стали партнёрами всероссийского проекта "Школьный музей Победы". Это даёт им возможность обмениваться опытом, обретать новых партнёров и показывать свои экспозиции всем жителям России на площадке проекта.

В Онохинской школе музей боевой славы стал местом встречи поколений, благодаря тесному сотрудничеству с советом ветеранов. В районе создаются и новые музейные пространства. Так, в этом году в рамках проекта "Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно…" в Мальковском детском саду открылся уголок воинской славы, а в 2023 году в Мальковской школе организуют музейный уголок "Рождён в СССР".

На базе 21 образовательной организации района действуют 18 музейных комнат, пять комнат боевой славы и восемь музеев, шесть из которых сертифицированы.

С начала учебного года музеи и комнаты боевой славы посетило более 8 тысяч школьников, проведено 447 экскурсий. В ряде школ созданы виртуальные музеи, которые постоянно пополняются: материалы и экспонаты оцифровывают и размещают на сайтах учреждений, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.