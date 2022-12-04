В Тюмени на реализацию идей горожан в 2023 году направят 20 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 млн рублей направят на реализацию идей граждан в рамках инициативного бюджетирования. Проекты могут предлагать рядовые граждане или органы ТОС.

Собранные предложения пройдут конкурсный отбор: сами тюменцы путем голосования выберут идеи, которые интересны Тюмени. В дальнейшем смогут контролировать реализацию.

Кроме бюджетных денег могут быть привлечены пожертвования, если сумма проекта превышает субсидию, пишет "Вслух.ру".