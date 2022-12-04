Педагоги Казанского района шьют мобилизованным карематы и пятиточечники
АНО "ИИЦ "Наша жизнь"
Пошивочный цех для нужд мобилизованных оборудовали школе Казанского района. Педагоги изготавливают карематы (теплоизоляционные коврики), пятиточечники, носилки из рогожи.
По информации регионального инфоцентра, производством занимаются педагоги и технический персонал, владеющие техникой работы на швейной машинке, и имеющие кроить.
Они уже изготовили 32 пятиточечника, 12 носилок и 6 карематов (еще 30 –в раскроенном виде).
"В ближайшем будущем начнем шить индивидуальные плащ-палатки. Школьников пока к процессу шитья не привлекаем, чтобы не нарушать учебный процесс. Обходимся силам взрослых", - говорит учитель технологии Наталья Шикова.