Педагоги Казанского района шьют мобилизованным карематы и пятиточечники

АНО "ИИЦ "Наша жизнь" АНО "ИИЦ "Наша жизнь"

Пошивочный цех для нужд мобилизованных оборудовали школе Казанского района. Педагоги изготавливают карематы (теплоизоляционные коврики), пятиточечники, носилки из рогожи.

По информации регионального инфоцентра, производством занимаются педагоги и технический персонал, владеющие техникой работы на швейной машинке, и имеющие кроить.

Они уже изготовили 32 пятиточечника, 12 носилок и 6 карематов (еще 30 –в раскроенном виде).

"В ближайшем будущем начнем шить индивидуальные плащ-палатки. Школьников пока к процессу шитья не привлекаем, чтобы не нарушать учебный процесс. Обходимся силам взрослых", - говорит учитель технологии Наталья Шикова.