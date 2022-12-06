Жителям Тюменской области предлагают компактные станки для обработки древесины и металла

| Фото: ООО "Компания "РуСтан" | Фото: ООО "Компания "РуСтан"

Компактные станки для обработки древесины и металла в домашних условиях предлагает жителям Тюменской области ООО "Компания "РуСтан".

"Используя настольные токарные станки по металлу, можно решить множество задач, пусть и в меньшем объеме", - отметили на предприятии.

Главной несущей конструкцией выступает станина - обычно эту деталь выполняют из литого чугуна. шпиндель агрегата располагается в передней бабке.Основой рабочей силы техники выступает электродвигатель - крутящий момент от него поступает на коробку передач и передается шпинделю. Для работы с заготовками большой длины применяют заднюю бабку. Этот элемент станка прижимает заготовку, которая подается к детали. Использование суппорт-узла позволяет удержать резец, помогая ему в перемещении. Можно располагать суппорт в поперечном или продольном направлении.

Заготовку в станке фиксируют, используя планшайбу, цанговые или кулачковые патроны, сверлильный патрон.

Станки для обработки древесины и металла различают по назначению: в обработке поверхности пиломатериала и формировании пазов помогают токарно-фрезерные станки, для обработки заготовки под конус применяют токарно-винтовые.

В револьверном станке по обработке металла установка режущего инструмента производится в барабан, который выполняет обработку заготовки без перестановки оборудования, а при обработке заготовок с разницей в размерах поперечного сечения используют многошпиндельные станки.

"Перед выбором оборудования следует определить, какие именно задачи оно должно решать. Будет ли это стандартная работа, или нужно превышать норму, потребуется работать с обычными или крупными деталями. – пояснили специалисты компании "РуСтан". - Если планируется часто перемещать станок, то он должен быть легким и мобильным. Для многих агрегатов стандартное электроснабжение в 220 В достаточно, но есть модели, которым для работы необходимо 380 В.

ООО "Компания "РуСтан". Реклама.