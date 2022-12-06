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Из Тюмени в Салехард и Надым запустят дополнительные авиарейсы в новогодние праздники

Общество, 17:00 06 декабря 2022

yanao.ru

Авиакомпания "Ямал" начала продажу билетов на дополнительные рейсы из Салехарда в Тюмень и Москву, которые традиционно организуются в предновогодние дни. Так, 29 декабря введен дополнительный рейс Москва – Салехард и обратно. 30 и 31 декабря Тюмень – Салехард и обратно.

"Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 посадочных места эконом-класса", - сообщает пресс-служба компании.

В конце новогодних каникул 2023 года также вводятся дополнительные рейсы для свободного возвращения из праздничных отпусков.

6 января введен дополнительный рейс Тюмень – Надым и обратно. 7 января - Москва – Салехард и обратно, Тюмень – Салехард. 8 января – Салехард – Тюмень.

Билеты на рейсы доступны в кассах авиакомпании "Ямал" и онлайн.

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# авиаперевозки , Новый год

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