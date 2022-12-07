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Портативную колонку подарят самому ловкому участнику Тюменской ярмарки на Льва Толстого

Общество, 08:42 07 декабря 2022

Центр русской культуры | Фото: Центр русской культуры

Выбрать подарки, купить продукты и деликатесы к Новому году, посмотреть концерт, стать участниками веселых состязаний и выиграть портативную колонку смогут горожане на Тюменской ярмарке. Она пройдет 10 декабря на парковке по адресу: ул. Льва Толстого, 31, сообщает Центр русской культуры.

Дети с удовольствием встретятся с Зимушкой-зимой и символом Нового года – Зайчиком. Взрослые подпоют творческим коллективам центра, которые исполнят озорные частушки и полюбившиеся песни о Сибири, зиме и новогоднем чуде.

Скоморохи позабавят почтенную публику веселыми играми и состязаниями. Самый ловкий участник зимнего боулинга, катания на деревянных лошадках, метания снежков и лыжного спринта получит в подарок портативную колонку.

Ценители свежей натуральной продукции смогут приобрести продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области: мясо, рыбу, овощи, ягоды, мед, сыр.

Мастера и рукодельницы помогут тюменцам выбрать самобытный подарок к празднику из разнообразной линейки изделий народного промысла.

Напомним, 10 декабря фермеры, владельцы ЛПХ, ремесленники представят свою продукцию на четырех ярмарочных площадках Тюмени.

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# народные промыслы , товаропроизводители , Тюменская ярмарка

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