Портативную колонку подарят самому ловкому участнику Тюменской ярмарки на Льва Толстого

| Фото: Центр русской культуры | Фото: Центр русской культуры

Выбрать подарки, купить продукты и деликатесы к Новому году, посмотреть концерт, стать участниками веселых состязаний и выиграть портативную колонку смогут горожане на Тюменской ярмарке. Она пройдет 10 декабря на парковке по адресу: ул. Льва Толстого, 31, сообщает Центр русской культуры.

Дети с удовольствием встретятся с Зимушкой-зимой и символом Нового года – Зайчиком. Взрослые подпоют творческим коллективам центра, которые исполнят озорные частушки и полюбившиеся песни о Сибири, зиме и новогоднем чуде.

Скоморохи позабавят почтенную публику веселыми играми и состязаниями. Самый ловкий участник зимнего боулинга, катания на деревянных лошадках, метания снежков и лыжного спринта получит в подарок портативную колонку.

Ценители свежей натуральной продукции смогут приобрести продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области: мясо, рыбу, овощи, ягоды, мед, сыр.

Мастера и рукодельницы помогут тюменцам выбрать самобытный подарок к празднику из разнообразной линейки изделий народного промысла.

Напомним, 10 декабря фермеры, владельцы ЛПХ, ремесленники представят свою продукцию на четырех ярмарочных площадках Тюмени.