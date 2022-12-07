Музыкальный коворкинг для бесплатных репетиций и спонтанных коллабораций открыли в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Творческое пространство для музыкальных репетиций со звуковым оборудованием и барабанной установкой, гитарами, клавишными инструментами создано в тюменском Дворце национальный культур "Строитель", сообщает администрация города.

Жители города могут воспользоваться репетиционной базой, проводить мастер-классы, джем-сейшны или онлайн-выступления совершенно бесплатно. На репетиционной площадке могут разместиться до 200 человек.

От привычных репетиционных площадок коворкинг отличается тем, что дает возможность проведения не только регулярных репетиций, но и позволяет создать возможность для спонтанных коллабораций.

По итогам голосования жителей города Тюмени на сайте "Я решаю!" инициативный проект "Музыкальный коворкинг" занял четвертое место, за него проголосовало 8 % участников голосования.