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Музыкальный коворкинг для бесплатных репетиций и спонтанных коллабораций открыли в Тюмени

Общество, 15:56 07 декабря 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Творческое пространство для музыкальных репетиций со звуковым оборудованием и барабанной установкой, гитарами, клавишными инструментами создано в тюменском Дворце национальный культур "Строитель", сообщает администрация города.

Жители города могут воспользоваться репетиционной базой, проводить мастер-классы, джем-сейшны или онлайн-выступления совершенно бесплатно. На репетиционной площадке могут разместиться до 200 человек.

От привычных репетиционных площадок коворкинг отличается тем, что дает возможность проведения не только регулярных репетиций, но и позволяет создать возможность для спонтанных коллабораций.

По итогам голосования жителей города Тюмени на сайте "Я решаю!" инициативный проект "Музыкальный коворкинг" занял четвертое место, за него проголосовало 8 % участников голосования.

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# ДНК Строитель , коворкинг

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