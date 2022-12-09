Хит "Уральское дерби" покажут на фестивале документального кино "Кинза" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 российских фильмов, посвященных разным темам и жанрам, вошли в программу фестиваля документального кино "Кинза", который проходит в Тюмени с 8 по 10 декабря.

Больше половины работ относятся к региональному кино, сказала директор фестиваля, известный тюменский киновед Наталья Соколова. На бесплатных показах горожане смогут посмотреть киноленты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга. Есть работы от создателей, которые участвуют в событии из года в год: кинорежиссер Константин Одегов представил шесть фильмов из цикла "Живи и удивляйся".

Одна из целей фестиваля документального кино — показать спектр регионального документального кино, подчеркнула Наталья Соколова.

88-минутную картину "Уральское дерби" киновед назвала хитом. Кинолента одержала победу на многих фестивалях документального кино. Картина примечательна и тем, что один из сюжетов связан с Тюменью. Показ фильма начнется в концертном зале Тюменского государственного института культуры 9 декабря в 16 часов 45 минут.

10 декабря зрителям представят "Тюмень проездом", "Тюмень тыловая", "Блокадные истории" и другие фильмы.

С программой показов можно ознакомиться по ссылке. Событие проходит на двух площадках: в концертном зале Тюменского института культуры (ул. Республики, 2) и Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова