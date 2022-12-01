11 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) стартуют чемпионат и первенство Тюменской области по альпинизму в дисциплине "ледолазание-комбинация". 12+

В Тюмени в 10 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) продолжится форум театральной педагогики "Угол зрения". 12+

В Тюмени в 10 часов 45 минут в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" продолжится Кубка России по биатлону 2022. 6+

В Тюмени в 12 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт,15 корп. 1) начнется встреча любителей виниловых пластинок "Виниловая мена". 12+

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а,стр. 1) продолжит работу Маркет современного искусства "АРТЧОУС". 12+

В Тюмени в 13 часов в Тюменском государственном институте культуры (Республики,152) начнется концертная программа "С нами друг". 6+

В Тюмени в 18 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется воркшоп "ЕГЭ по химии - разбор заданий, лайфхаки и основные ошибки". 12+

Интересное в этот день:

1618 — между Речью Посполитой и Русским царством подписано Деулинское перемирие завершившее Русско-польскую войну.

1699 — Пётр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота.

1946 — при ООН организован ЮНИСЕФ.

1976 — спущен на воду на Щецинской судоверфи в Польше учебный корабль "Перекоп".

1988 — крупнейшая авиакатастрофа в Армении (77 погибших).