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В Тюмени 155 штрафников попали в систему "Паутина" ГИБДД

Общество, 18:18 09 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

155 водителей, не оплативших штрафы за правонарушения, попали в систему "Паутина" в Тюмени за минувшую неделю. 383 автомобиля не зарегистрированы в установленном порядке. 39 из них были оформлены на владельцев, которых нет в живых, сообщает региональная ГИБДД.

"В Тюмени задержано три автомобиля с установленными подложными государственными регистрационными знаками, в результате в отношении одного из автовладельцев плюсом вынесено 66 постановлений за нарушения ПДД, зафиксированные комплексами фотовидеофиксации", - говорят инспекторы.

Один автомобиль, принадлежащий злостному неплательщику административных штрафов, задержан.

Система ГИБДД "Паутина" - это программа розыска угнанных машин и профилактики нарушений ПДД. Позволяет автоинспекторам получать данные с камер по всей стране по запросу через номерной знак.

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# ГИБДД Тюменской области

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