В Тюмени привлекли к ответственности шесть автомобилистов, чьи нарушения зафиксировали видеорегистраторы горожан

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Шесть автомобилистов, чьи нарушения зафиксировали видеорегистраторы жителей Тюмени, привлекли к административной ответственности сотрудники полка ДПС, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Две тюменки оштрафованы за нарушения требований дорожных знаков на перекрестке улиц Холодильной и Республики и на ул. Т. Чаркова. Обе не заметили нужных знаков.

За выезд на встречную полосу привлечены к ответственности 35-летний водитель Renault и 28-летний водитель Kia Rio - оба торопились.

20-летний бесправник на Ford, нарушивший правила дорожного движения на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной, рассказал, что взял машину прокатиться, заодно выехал на встречку. Привлечен к ответственности, в том числе за езду без водительского удостоверения.

Водитель Renault ехал по улице с односторонним движением во встречном направлении. Тоже наказан.