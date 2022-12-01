  • 13 декабря 202213.12.2022вторник
  • USD62,7674
    EUR66,2700
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 30 детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей занимаются в тюменском центре "Капельки дождя"

Общество, 16:20 13 декабря 2022

АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя" | Фото: АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя"

Более 30 детей беженцев и вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины проходят социально-образовательную адаптацию в детском центре "Капельки дождя". Ребята активно готовятся к конкурсу детской рукописной книги, который ежегодно проводит детская городская библиотека им. К. Логунова.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила директор центра "Капельки дождя" Надежда Бакунина.

"Многие дети не имели возможности окончить 2021/2022 учебный год. Чтобы не оставаться на второй год или не значиться в числе неуспевающих учеников, ребята наверстывают пропущенное обучение в формате дополнительных безвозмездных занятий по русскому языку и математике", - добавила она.

Проект стартовал с октября 2022 года. В настоящее время идут занятия в режиме онлайн и офлайн в восьми группах, сформированных по результатам входных тестирований. Для каждой группы составлено свое расписание.

По словам Надежды Бакуниной, помимо учебы дети усваивают новые образовательные стандарты, национально-культурные ценности и традиции принимающей страны, не утрачивая своей культурной идентичности.

"В ноябре ребята посетили русскую горницу в Центре русской культуры и познакомились с предметами старинного русского быта, национальными музыкальными инструментами, приняли участие в народных играх, в которые играли еще наши бабушки и дедушки, будучи детьми", - отметила она.

Проект также предусматривает ряд мероприятий по профилактике агрессивного поведения и устранения различных проявлений буллинга в школе, участие в городских творческих мероприятиях и конкурсах.

Напомним, что мероприятия реализуется в рамках социально ориентированного проекта "Учусь легко!", ставшего победителем специального конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2022 году.

Ирина Шемякина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# беженцы , грант , обучение , особые дети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:37 13.12.2022156 предпринимателей Тюменской области стали участниками Единого дня консультаций
17:34 13.12.2022В Тюменской области презентовали сборник песен от ялуторовчанки Валентины Бухаровой
17:23 13.12.2022Строительство трассы М-12 до Тюмени завершат в 2024 году
17:23 13.12.2022В Госжилинспекции Тюменской области внедряют инструменты бережливого производства