Более 30 детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей занимаются в тюменском центре "Капельки дождя"

| Фото: АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя" | Фото: АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя"

Более 30 детей беженцев и вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины проходят социально-образовательную адаптацию в детском центре "Капельки дождя". Ребята активно готовятся к конкурсу детской рукописной книги, который ежегодно проводит детская городская библиотека им. К. Логунова.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила директор центра "Капельки дождя" Надежда Бакунина.

"Многие дети не имели возможности окончить 2021/2022 учебный год. Чтобы не оставаться на второй год или не значиться в числе неуспевающих учеников, ребята наверстывают пропущенное обучение в формате дополнительных безвозмездных занятий по русскому языку и математике", - добавила она.

Проект стартовал с октября 2022 года. В настоящее время идут занятия в режиме онлайн и офлайн в восьми группах, сформированных по результатам входных тестирований. Для каждой группы составлено свое расписание.

По словам Надежды Бакуниной, помимо учебы дети усваивают новые образовательные стандарты, национально-культурные ценности и традиции принимающей страны, не утрачивая своей культурной идентичности.

"В ноябре ребята посетили русскую горницу в Центре русской культуры и познакомились с предметами старинного русского быта, национальными музыкальными инструментами, приняли участие в народных играх, в которые играли еще наши бабушки и дедушки, будучи детьми", - отметила она.

Проект также предусматривает ряд мероприятий по профилактике агрессивного поведения и устранения различных проявлений буллинга в школе, участие в городских творческих мероприятиях и конкурсах.

Напомним, что мероприятия реализуется в рамках социально ориентированного проекта "Учусь легко!", ставшего победителем специального конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2022 году.

Ирина Шемякина