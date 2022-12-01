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Начальником ГИБДД по Тюмени назначен Артем Сотников

Общество, 18:31 13 декабря 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Начальником отдела ГИБДД УМВД России по Тюмени назначен Артем Сотников, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Всю свою служебную деятельность посвятил Госавтоинспекции. Имеет два высших образования: юридическое и техническое.

Артем Сотников начал службу в органах внутренних дел в 2006 году в должности инспектора ДПС полка ДПС ГИБДД при ГУВД Тюменской области. Более десяти лет служил в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе. В 2021 году был назначен на должность заместителя начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени.

Неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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