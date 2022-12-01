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В Тюменской области показатель заболеваемости ОРВИ и гриппа увеличился на 39%

Общество, 19:52 13 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области увеличился на 39% с 5 по 12 декабря. Это выше недельного эпидпорога на 40%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрирован во всех возрастных группах населения.

"В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалирует грипп А (H1N1) 2009 "свиной грипп", а также грипп В и другие респираторные вирусы не гриппозной этиологии, для которых характерны тяжелые формы заболевания", – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Самым эффективным способом в предупреждении тяжелых осложнений от гриппа специалисты считают вакцинация. В Тюменской области привито более 60% жителей.

Циркулирующие вирусы гриппа сходны с вакцинными штаммами и чувствительны к противовирусным препаратам, что подтверждает высокую эффективность вакцины.

"Наблюдается относительная стабилизация процесса по COVID-19 в регионе. По итогам 49 недели показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 41,4. В регионе низкий уровень интенсивности эпидемиологического процесса", – сообщили в управлении Роспотребнадзора.

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# грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор

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