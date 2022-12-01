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Кроликов из кедра создадут юные тюменцы на мастер-классе по резьбе

Общество, 12:46 16 декабря 2022

группа "Вадим Шитов - хранитель деревянной Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Вадим Шитов - хранитель деревянной Тюмени" ВКонтакте

Мастер-класс "Ушастый Новый год" пройдет в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) Тюмени 18 декабря в 11 часов. Мастер Святослав Шитов покажет ход работы над деревянной игрушкой и познакомит детей с ее историей.

Занятие будет посвящено символу 2023 года. Ребята создадут кролика из кедра — ошкурят, загрунтуют и раскрасят деревянные фигурки.

Телефон для записи и справок: 8 (3452) 69-90-59.

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# мастер-класс , резьба по дереву , Святослав Шитов

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