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Александр Моор: основной поток туристов в Тюменской области — из центральных регионов

Общество, 19:35 16 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основными туристами в Тюменской области являются жители Москвы и центральных регионов России. Аэропорт "Ремезов" напрямую связывает Тобольск и девять крупных российских городов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Уже много лет мы сотрудничаем с комитетом по туризму правительства Москвы, создавая интересные туристические продукты и для москвичей, в том числе для детей и молодежи. Показываем исторические памятники Тюмени и Тобольска. Делаем акцент на развитии древней столицы Сибири", — отметил губернатор.

Александр Моор добавил, что за последние годы Тобольск серьезно преобразился. Там создана необходимая туристическая инфраструктура. Программы по улучшению городской среды, развитию инфраструктуры и восстановлению исторических памятников в Тобольске правительство Тюменской области реализует вместе с компанией СИБУР.

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