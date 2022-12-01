Фактчекинговые площадки научат россиян разоблачать фейки

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Проверке информации будут обучать россиян фактчекинговые площадки в будущем. Об этом заявил генеральный директор АНО "Диалог Регионы" компании-основателя фактчекинговой платформы "Лапша медиа" Владимир Табак на подведении итогов работы по противодействию фейковой информации в Москве 20 декабря.

"Мне кажется, задача фактчекинговых площадок в обозримом будущем заключается не только в том, чтобы самим проверять информацию, а обучать пользователя проверке этой информации. Мы сегодня говорили в основном про фейки, которые касаются коронавируса, СВО, но не стоит забывать, что фейковая информация приводит к огромному количеству случаев интернет-мошенничеств, когда люди отдают свои деньги, ведясь на непроверенную информацию. В этом смысле, конечно, обучение людей такому минимальному фактчекингу нужно для того, чтобы они сохраняли социальное благополучие и не попадались на уловки", - подчеркнул он.

По его словам, в 2022 году количество фейковой информации выросло в шесть раз по сравнению с 2021 годом - с 1,5 до 6 млн. Ключевыми темами стали специальная военная операция и мобилизация. Средняя продолжительность фейков - 4-7 дней. Максимальная их активность - на третий день.

"Рост драматический, и в следующие два года мы прогнозируем еще увеличение. Однако, когда мы говорим про миллионы, то не говорим про уникальные, а говорим про определенное количество фейков, которые дальше распространяются через репосты, интерпретации, мессенджеры. То есть это не уникальные информационные поводы. Здесь мы говорим про весь массив тех ссылок и постов, которые идут за так называемым уникальным фейком", — добавил Владимир Табак.

Как отличить фейк от реальной информации, по статистике "Лапши медиа", знают 13 %. Этот показатель вырос на 11 % за 2022 год. "Это значит, что именно работа фактчекеров людьми идентифицируется. Нам кажется это важным", - сказал генеральный директор АНО "Диалог Регионы".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, что для противодействия такой информации был подписан меморандум о борьбе с фейками, который закрепляет маркировку потенциально недостоверного контента фактчекерами, представителями СМИ и информационных площадок.

Виктория Макарова