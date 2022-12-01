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Ночью в Тюмени задержали 20-летнего водителя без прав

Происшествия, 09:32 21 декабря 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

20-летнего бесправника задержали на ул. Стахановцев в Тюмени инспекторы ДПС в ночь с 20 на 21 декабря.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, молодого человека привлекли к административной ответственности за езду без водительского удостоверения и за неуплату штрафов в срок. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Напомним, в выходные инспекторы задержали 15-летнего школьника за рулем "Лады".

Водители, садящиеся за руль, не имея на это законных оснований, несут общественную опасность, отмечают в ГИБДД. В октябре в Тюмени из-за 22-летнего бесправника, который спровоцировал ДТП в центре Тюмени, пострадали три человека.

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# ГИБДД Тюменской области

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