Проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах Тюменской области

| Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области (архив) | Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Тюменской области (архив)

"Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в Тюмени, Тюменском районе и других муниципалитетах региона с 23 по 25 декабря.

В проверках примут участие наряды полка ДПС ГИБДД, сотрудники кинологической службы со служебными собаками, представители активной общественности, сообщает областная Госавтоинспекция.

По словам специалистов, проблема пьяного вождения остается актуальной. Даже в сложных погодных и дорожных условиях водители грубо нарушают ПДД, садясь за руль транспорта под воздействием алкоголя или наркотиков.

Госавтоинспекция призывает жителей Тюменской области сообщать о фактах пьяного и неадекватного вождения по телефонам: 102, 112 , 8(3452)29-12-10.