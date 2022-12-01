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Мультицентр "Контора пароходства" запустил добрые новогодние видеопослания

Общество, 09:32 24 декабря 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добрые видеопослания увидят жители и гости областного центрана разных экранах Тюмени в период с 23 по 29 декабря.

Новогоднюю акцию в рамках проекта "Дарю" запустил мультицентр "Контора пароходства".

Экраны с трансляцией расположены по адресам: Республики, 61 и 155а, 50 лет ВЛКСМ 46, Герцена, 94, Орджоникидзе 63а, 50 лет Октября, 14, Первомайская, 100 м до ж/д вокзала, в районе пересечения с Товарным шоссе, сообщает "КП-Тюмень".

Кроме того, ролики можно увидеть на экране "Тюмень каток" около мультицентра "Контора пароходства".

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# Контора пароходства , Новый год

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