Хирурги Медгорода установили пациентке 3D-протез челюсти

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Поврежденную злокачественными клетками челюсть восстанавили пациентке хирурги-онкологи тюменского "Медицинского города.

Для этого был разработан и изготовлен 3D-протез по индивидуальными меркам пациенки. Сложной тринадцатичасовой операции предшествовал курс химиотерапии.

"Ххимиотерапия позволила осуществить реконструктивно-пластическую операцию, которая не только избавила пациентку от опухоли, но и уберегла от возможных осложнений, которые могли образоваться из-за прорастания злокачественного новообразования в соседние органы",— рассказала заведующая отделением органов головы и шеи Медгорода Динара Вонтлая.

Специалисты шаг за шагом реконструировали лицо пациентки. 3D-протез, установленный на место поврежденных участков, позволил избежать выраженной деформации лицевого отдела черепа и смещения глазного яблока.

Врачам удалось спасти зрение пациентки, избежать выраженной деформации лица, трудностей с глотанием и дыханием, при этом минимизировав эстетические потери облика женщины. После хирургического лечения пациентка быстро пошла на поправку, сообщает пресс-служба "Медицинского города".