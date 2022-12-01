  • 24 декабря 202224.12.2022суббота
  • USD68,6760
    EUR73,0407
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы могут сделать новогодние подарки бездомным животным

Общество, 13:42 24 декабря 2022

Фото: ИА "Тюменская линия"

Предновогодняя благотворительная акция "Тайный Санта для животных" проходит в мультицентре "Моя территория" в Тюмени до 29 декабря.

На елке в общественном пространстве появились фотографии подопечных проекта "Путь домой", а в социальной сети ВКонтакте размещен перечень вещей, необходимых четвероногим друзьям. Тюменцы могут выбрать питомцев, принести подарки по адресу ул. Ванцетти, 1 и передать их администратору. Команда "Моей территории" доставит их в Фонд "Потеряшки" к Новому году, сообщает "Мегатюмень".

В 2022 году проект "Путь домой" стал победителем конкурса студенческих инициатив "Моя идея" от мультицентра "Моя территория" и помог 20 бездомным животным найти ответственных и любящих хозяев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:11 24.12.2022Бойцы подразделения "Сибирь" поблагодарили жителей Тюменской области за помощь
13:42 24.12.2022Тюменцы могут сделать новогодние подарки бездомным животным
12:47 24.12.2022Тюменский спектакль стал участником спецпрограммы "Золотой Маски"
10:33 24.12.2022Хирурги Медгорода установили пациентке 3D-протез челюсти