Тюменцы могут сделать новогодние подарки бездомным животным

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Предновогодняя благотворительная акция "Тайный Санта для животных" проходит в мультицентре "Моя территория" в Тюмени до 29 декабря.

На елке в общественном пространстве появились фотографии подопечных проекта "Путь домой", а в социальной сети ВКонтакте размещен перечень вещей, необходимых четвероногим друзьям. Тюменцы могут выбрать питомцев, принести подарки по адресу ул. Ванцетти, 1 и передать их администратору. Команда "Моей территории" доставит их в Фонд "Потеряшки" к Новому году, сообщает "Мегатюмень".

В 2022 году проект "Путь домой" стал победителем конкурса студенческих инициатив "Моя идея" от мультицентра "Моя территория" и помог 20 бездомным животным найти ответственных и любящих хозяев.