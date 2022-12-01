Тюменские госавтоинспекторы провели сплошные проверки водителей на трезвость

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области

Две сплошных проверки водителей на трезвость провели сотрудники тюменской Госавтоинспекции 23 и 24 декабря.

Проверка прошли на 9 километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандиснкий с 22 до 24 часов, а также в Тюмени с 5 до 7 часов. В результате отстранены от участия в дорожном движении 13 пьяных водителей.

Например, автоинспекторы остановили автомобиль "Лада Приора" под управлением 34-летнего жителя Тюмени с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования на алкоголь он отказался. В октябре этого года водителя уже задерживали пьяным за рулем, поэтому теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное нарушение.