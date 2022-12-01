В Тюменской области выросла средняя заработная плата

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Зарплата в Тюменской области за год выросла на 9,5%. Таковы данные Тюменьстата.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в целом по Тюменской области в январе-сентябре 2022 года составила 59 тысяч 223 рубля.

Сотрудники сферы добычи нефти и газа в среднем зарабатывали 172 тысячи 264 рубля в месяц. Это самая высокая среднемесячная начисленная зарплата за 9 месяцев 2022 года - почти в три раза больше средней по региону, сообщает "Вслух.ру".

Занятые в производстве химических веществ и химических продуктов зарабатывали 148 тысяч рублей, работники нефтегазосервисных предприятий - 143 тысячи 717 рублей.

138 тысяч 078 рублей начисляли задействованным в производстве машин и оборудования, 132 тысячи 763 рубля – участникам научных исследований и разработок, 120 тысяч 504 рубля - работникам воздушного транспорта.