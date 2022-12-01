Житель Тюменского района получил медаль "Отцовская доблесть"

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Медаль "Отцовская доблесть" вручили жителю Тюменского района Юрию Пигузову за достойное воспитание пятерых детей.

Почетного звания и общественного признания удостоен , уроженец деревни Зырянка Тюменского района. В мае 2023 года многодетному отцу исполнится 80 лет.

Юрий Николаевич трудился разнорабочим в колхозе "Новый путь", трактористом, а затем бригадиром тракторного звена в совхозе "Успенском". Был членом райкома ВЛКСМ и его ревизионной комиссии. Дважды избрался депутатом сельского совета. Труженик награжден знаками отличия, почетными грамотами и медалями за профессионализм и высокие показатели. Его трудовой стаж – 57 лет, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

В семье Пигузовых всегда стремились к всестороннему развитию детей, приучали их к труду. Все дети получили образование, работают и сейчас уже имеют свои семьи, но не перестали помогать родителям.