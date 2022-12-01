Пять тюменцев участвуют в федеральном образовательном проекте "Голос поколения"

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Пятеро тюменских участников образовательной программы подготовки управленческого резерва "Голос поколения" закончили модуль "Клиентоцентричность".

В течение четырех дней собравшиеся в Москве эксперты и участники говорили о клиентоцентричности с точки зрения доверия, экономики впечатлений. Среди спикеров образовательного модуля - заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает Moi-portal.ru.

"Проект "Голос поколения" - программа возможностей. Мы не просто слушаем лекции, нам дают рабочие инструменты, которые мы тут же отрабатываем на практике", — поделилась руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.