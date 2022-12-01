Тюменский спектакль стал участником спецпрограммы "Золотой Маски"

Фото: пресс-служба МТЦ "Космос" Фото: пресс-служба МТЦ "Космос"

Спектакль-вербатим "Моя комната" покажут в рамках программы "Маска Плюс". Посетить постановку можно будет в марте 2023 года на родной площадке, в Молодежном театральном центре "Космос".

Программа "Маска Плюс" — это офф-программа национального театрального фестиваля и премии "Золотая Маска". Она собирает в свою афишу региональные спектакли, которые не вошли в основной конкурс. Работают над афишей кураторы, в этом году это были театральные критики Александрина Шаклеева и Екатерина Рябова.

Всего в программу "Маски Плюс" вошло восемь спектаклей, пять из которых покажут в Москве, а три других — в том числе и "Моя комната" — примут участие заочно. Театральный центр "Космос" впервые представлен на "Маске Плюс".

Спектакль для одного зрителя "Моя комната" раскрывает внутренний мир человека с ментальными расстройствами.

Напомним, что в лонг-лист премии "Золотая Маска" попали спектакль "Моя комната" и перфолекция "Изобретая повседневность". Автофикшен "Аэлита.Инвентаризация" попал в номинацию "Эксперимент", сообщает пресс-служба МТЦ "Космос".