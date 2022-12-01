Вечер памяти Артура Ольховского прошел в Тюмени

Фото: пресс-служба областного поискового центра им. Артура Ольховского Фото: пресс-служба областного поискового центра им. Артура Ольховского

Вечер памяти основателя поискового движения Тюменской области и детской общественной организации "Республика Неугомонных" Артура Ольховского прошел в Тюмени. Видный общественный деятель ушел из жизни 22 декабря 2019 года.

Починить память Артура Ольховского собрались более 150 его друзей и родных, коллег и воспитанников. Все вместе они вспомнили, как в далеком 1989 году зарождалось поисковое движение региона, и увидели, каким оно стало сейчас, сообщает пресс-служба областного поискового центра им. Артура Ольховского.

Воспитанники поискового центра выступили с представлением о женщинах, участвовавших в Великой Отечественной войне, и солдатах, оставшихся пропавшими без вести.