  • 24 декабря 202224.12.2022суббота
  • USD68,6760
    EUR73,0407
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Вечер памяти Артура Ольховского прошел в Тюмени

Общество, 15:19 24 декабря 2022

Фото: пресс-служба областного поискового центра им. Артура Ольховского

Вечер памяти основателя поискового движения Тюменской области и детской общественной организации "Республика Неугомонных" Артура Ольховского прошел в Тюмени. Видный общественный деятель ушел из жизни 22 декабря 2019 года.

Починить память Артура Ольховского собрались более 150 его друзей и родных, коллег и воспитанников. Все вместе они вспомнили, как в далеком 1989 году зарождалось поисковое движение региона, и увидели, каким оно стало сейчас, сообщает пресс-служба областного поискового центра им. Артура Ольховского.

Воспитанники поискового центра выступили с представлением о женщинах, участвовавших в Великой Отечественной войне, и солдатах, оставшихся пропавшими без вести.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 24.12.2022Житель Тюменского района получил медаль "Отцовская доблесть"
15:19 24.12.2022Вечер памяти Артура Ольховского прошел в Тюмени
14:37 24.12.2022В Тюменской области выросла средняя заработная плата
14:30 24.12.2022Резиденция Деда Мороза приняла первых гостей на площади 400-летия Тюмени