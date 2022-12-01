Контроль на федеральных трассах Тюменской области усилят перед новогодними праздниками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контроль на федеральных автодорогах Тюменской области усилят перед новогодними праздниками из-за увеличения трафика движения, повышенной аварийности и сложных дорожных и погодных условий, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автоинспекторы особое внимание уделят соблюдению правил перевозки детей в автомобилях, режима труда и отдыха водителей. Водителей-дальнобойщиков призовут к безопасности через радиостанции.

Водителям легковых автомобилей рекомендуется снижать скорость и учитывать интенсивность движения, избегая обгонов и выездов на встречную полосу.

В 2022 году на федеральных дорогах региона в ДТП погибли 52 человека, 391 человек ранен. Это намного меньше, чем годом ранее. Стабилизирована аварийная обстановка на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, которая считается одной из самых опасных, число погибших здесь людей снизилось почти на 70 %.