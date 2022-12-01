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Пьяных водительниц BMW и Mazda задержали под Тюменью

Происшествия, 13:23 26 декабря 2022

31-летнюю жительницу Нижней Тавды задержали за рулем BMW с признаками опьянения ночью 26 декабря. От освидетельствования на алкоголь девушка отказалась, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Ночью она ехала с подругой из бани. Прав управления транспортом у нее нет, в ноябре этого года ее уже задерживали пьяной за рулем. Теперь ей предстоит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение.

Автомобиль Mazda автоинспекторы задержали около двух часов ночи 26 декабря в поселке Новотарманском под Тюменью. За рулем была очень пьяная 33-летняя автомобилистка. Инспекторам ДПС пришлось проявить максимум терпения: алкотестер девушка смогла продуть лишь с седьмого раза. Выпивала у матери, потом поехала домой.

24-25 декабря сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 34 пьяных водителя.

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# ГИБДД Тюменской области

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