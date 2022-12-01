Камеры зафиксировали боле 500 тысяч нарушений на дорогах Тюменской области в 2022 году

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Более 500 тыс. нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Тюменской области в 2022 году. Наиболее частыми из них стали превышение скорости – 510 тыс. нарушений. Свыше 8 тыс. раз водители проезжали на красный сигнал светофора, более 20 тыс. раз заехали за стоп-линию, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Стационарные камеры фиксируют нарушения правил дорожного движения на 117 участках дорог Тюменской области. 82 из них расположены в Тюмени, семь в Ишиме, четыре в Тобольске, по три в Ялуторовске и Заводоуковске. Кроме того, действуют 55 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В Тюмени три комплекса фиксируют, пропускают ли водители пешеходов на пешеходных переходах. Благодаря таким камерам выявлено уже 11 нарушений на "зебрах".