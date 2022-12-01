Юных тюменцев приглашают стать участниками патриотического конкурса "Моя гордость - Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Национальный молодежный патриотический конкурс "Моя гордость – Россия!" принимает заявки до 31 декабря. Участниками могут стать юные тюменцы в возрасте от 11 до 16 лет, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Конкурсные работы могут быть представлены в семи форматах: "Фотография", "Рисунок", "Видеоролик", "Социальный плакат", "Сочинение", "Литературное творчество", "Журналистика". Победителю вручат путевку во Всероссийский детский центр "Орленок", а педагоги-кураторы конкурсантов пройдут бесплатное повышение квалификации.

Дополнительная информация о порядке организации и проведения мероприятия размещена в официальном сообществе во ВКонакте.