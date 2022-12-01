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В Тюмени водитель внедорожника совершил за год 74 нарушения ПДД

Происшествия, 18:23 28 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени владелец Toyota Land Cruiser совершил за год 74 нарушения ПДД. Последнее вызвало широкий резонанс в соцсетях, сообщает региональная ГАИ.

"36-летний автомобилист проехал, развернувшись через бордюр в районе перекрестка улиц Пермякова и Широтной. Он оштрафован по статье 12.16 часть 2 за поворот налево или разворот в нарушение требований, дорожных знаков или разметки проезжей части дороги", - рассказали инспекторы ГИБДД.

Автомобилист пояснил полицейским, что спешил. Установлено, что из общего числа правонарушений 58 - превышение скоростного режима.

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# ГИБДД Тюменской области

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