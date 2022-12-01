30 декабря - события дня
В Тюмени в 12 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартует Новогодняя лыжная гонка на призы Тюменской областной думы. 6+
В Тюмени в 17 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется тренинг театра-студии "Свобода". 12+
Интересное в этот день:
1806 — Турция объявляет войну России.
1916 — Убийство Григория Распутина.
1941 — Освобождены города Керчь, Феодосия, Калуга.
1947 — Королевство Румыния перестаёт существовать и превращается в Румынскую Народную Республику.
1995 — Установлены Почётные звания Российской Федерации.
2000 — на торжественном предновогоднем приёме в Большом Кремлёвском дворце впервые официально исполнен новый Гимн России.
2011 — В Самоа не было даты 30 декабря из-за смены часового пояса с UTC−10 на UTC+14. После 23:59:59 29 декабря наступило сразу 00:00:00 31 декабря.