30 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стартует Новогодняя лыжная гонка на призы Тюменской областной думы. 6+

В Тюмени в 17 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется тренинг театра-студии "Свобода". 12+

Интересное в этот день:

1806 — Турция объявляет войну России.

1916 — Убийство Григория Распутина.

1941 — Освобождены города Керчь, Феодосия, Калуга.

1947 — Королевство Румыния перестаёт существовать и превращается в Румынскую Народную Республику.

1995 — Установлены Почётные звания Российской Федерации.

2000 — на торжественном предновогоднем приёме в Большом Кремлёвском дворце впервые официально исполнен новый Гимн России.

2011 — В Самоа не было даты 30 декабря из-за смены часового пояса с UTC−10 на UTC+14. После 23:59:59 29 декабря наступило сразу 00:00:00 31 декабря.