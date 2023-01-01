Обратить отдых на благо себе и близким рекомендует тюменский врач-психиатр

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздники — время, которое нужно потратить на общение с родными, дорогими людьми, чтобы накопить хорошие ощущения. Любой отдых должен быть связан с тем, чтобы переключиться, получить новый опыт, завести знакомства.

Об этом заявила врач-психиатр Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Николаенко, пишет АиФ-Тюмень.

Специалист напомнила, что сожаление о прошлом, тревога за будущее, недовольство забирают положительные эмоции и хорошее настроение. В первую очередь нужно жить в сегодняшнем моменте и получать от этого удовольствие. Важно все плохое оставить в прошлом году, вспоминать только хорошее, радоваться тем возможностям, которые есть сейчас, и воспринимать любые трудности в своей жизни, как способ развития, как способ изменить себя и свой образ жизни.

"Новый год – добрый, семейный праздник. Это отличная возможность побыть вместе с близкими, пообщаться, уделить им внимание и подарить подарки", - заключила Татьяна Николаенко.