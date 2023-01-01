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Нейросеть нарисовала портреты типичных покупателей "Пятерочки" в Тюменской области

Общество, 15:15 18 января 2023

«Х5 Клуб» | Фото: «Х5 Клуб»

Алгоритмы искусственного интеллекта создали портреты типичных покупателей "Пятерочки" и "Перекрестка" в Тюменской области.

41-летняя женщина в мехах и бородатый жизнелюб – типичные покупатели тюменских "Пятёрочек" и "Перекрёстков". У 20% из них есть дети, они отовариваются в среднем на 579 рублей и в основном являются мясоедами. Такой портрет нарисовали нейросети, к помощи которых обратились программа лояльности "Х5 Клуб" и "Агентство искусственного интеллекта".

Основными критериями отбора итоговых портретов для искусственного интеллекта были фотореалистичность и соответствие возрасту и полу, а также предпочтения в еде и этнические особенности покупателей каждого из 67 российских регионов, где прошел этот незатейливый эксперимент.

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