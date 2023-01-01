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Бот Полина помогает судебным приставам консультировать граждан

Общество, 10:08 19 января 2023

управление ФССП России по Тюменской области | Фото: управление ФССП России по Тюменской области

Цифрового помощника Полину запустила Федеральная служба судебных приставов России по номеру 8-800-303-0000.

"Полина информирует граждан о наличии непогашенных обязательств и о возможности их оплаты. Также после получения от абонента идентифицирующей информации бот может рассказать и о принятых мерах принудительного исполнения — это ограничения в выезде за границу, наложение ареста на имущество должника или денежные средства на счетах в банке", - отметил главный судебный пристав Тюменской области, полковник внутренней службы Кабдула Хайдаров.

Расширенная информация предоставляется после подтверждения личности гражданина с предоставлением дополнительных персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.

За счет автоматизации обработки голосовых обращений абонентов с применением технологий распознавания и синтеза речи взаимодействие граждан с ФССП России станет доступнее и оперативнее, отметили в ведомстве.

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# судебные приставы , цифровизация

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