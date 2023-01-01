Тюменская писательница презентует исторический детектив

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Тюменская писательница Ольга Ожгибесова презентует исторический детектив "Приказано похоронить с почестями". Встреча с автором начнется в конференц-зале Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева 25 января в 16 часов, сообщают организаторы.

В исполнении автора прозвучат новые, ещё не опубликованные стихи; читатели узнают о том, как прошел творческий 2022 год и познакомятся с планами писателя.

Желающие смогут приобрести новую книгу Ольги Ожгибесовой с автографом.