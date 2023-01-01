В Тюменской области открыты рекордные 112 первичных отделений "Движения первых"

| Фото: сообщество "РДДМ Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: сообщество "РДДМ Тюменская область" во ВКонтакте

В 112 учреждениях образования Тюменской области созданы первичные отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Это рекордный среди регионов России показатель.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщил медиакоординатор РДДМ в Тюменской области Владислав Мухин.

"24 января состоялось первое заседание совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи. Участники рассмотрели заявления руководителей 112 образовательных организаций о создании на их базе первичных отделений РДДМ. Сюда вошли не только школы, но и колледжи, учреждения дополнительного образования, спорта и культуры", - рассказал он.

Первое в Тюменской области первичное отделение РДДМ открылось 28 декабря в Физико-математической школе в Тюмени. Позже они появились в 107 школах региона, четырех учреждениях дополнительного образования, спорта и культуры, а также в Голышмановском агропедагогическом колледже.

Лидерами по числу созданных первичных отделений всероссийского "Движения первых" стали Тюмень, Тобольск и Тюменский район, где инициировано создание 23-х, 15-ти и 11-ти отделений соответственно.

"Первичные отделения Российского движения детей и молодежи продолжат открываться в учреждениях образования Тюменской области в январе и феврале", - добавил Владислав Мухин.

Напомним, "Движение первых" - это молодежное движение в России, созданное в декабре 2022 года с целью воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Его работа ведется по 12 направлениям деятельности, связанным с образованием и наукой, культурой и искусством, спортом, добровольчеством, медиа и коммуникациями, патриотизмом, туризмом и другими сферами. Какие из них станут приоритетными, каждое учреждение определяет самостоятельно.

Любовь Голышева