Тюменка прошла во второй тур регионального этапа Молодежных Дельфийских игр

Воспитанница Булашовского Дома культуры Екатерина Нигматуллина прошла во второй тур регионального этапа Молодежных Дельфийских игр России.

Екатерина совместно с руководителем Эльмирой Сафаргалеевой приняли участие в отборочном туре регионального этапа XXII Молодежных Дельфийских игр России в номинации "Эстрадное пение", сообщает администрация Тобольского района.

Напомним, Молодежные Дельфийские игры России проводятся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи.