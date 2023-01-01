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Тюменка прошла во второй тур регионального этапа Молодежных Дельфийских игр

Общество, 19:00 26 января 2023

Воспитанница Булашовского Дома культуры Екатерина Нигматуллина прошла во второй тур регионального этапа Молодежных Дельфийских игр России.

Екатерина совместно с руководителем Эльмирой Сафаргалеевой приняли участие в отборочном туре регионального этапа XXII Молодежных Дельфийских игр России в номинации "Эстрадное пение", сообщает администрация Тобольского района.

Напомним, Молодежные Дельфийские игры России проводятся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи.

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# Дельфийские игры , Тобольский район

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