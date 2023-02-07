Лекарства, бинты и шприцы собрали в Тюменском медколледже для фронтовых коллег

| Фото: скриншот видео из сообщества "Народный фронт в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества "Народный фронт в Тюменской области" во ВКонтакте

Лекарства и медицинский инвентарь собрали студенты и преподаватели Тюменского медицинского колледжа, присоединившиеся к проекту "Народный фронт. Все для победы!", чтобы поддержать фронтовых коллег.

В их посылке помимо лекарств есть бинты, шприцы, перчатки, расходные материалы и много другое. Как рассказали представители общественного движения "Народный фронт", начинающие медики также написали письма бойцам со словами поддержки и приготовили для них сладкий подарок к 23 февраля.

"Подготовили для наших военных медикаменты, которые так сильно нужны. Это перекись, бинты, большое количество шприцев, зеленка и все, что может понадобится в полевых условиях, в том числе для восстановления госпиталей и оказания экстренной медицинской помощи. Мы — медики. Наша главная задача, наша профессия — это спасать жизни людей как в Тюмени и области, так и в самых дальних уголках страны", — сказал председатель студенческого совета Тюменского медицинского колледжа Роман Илларионов.

Поддержать бойцов может каждый. Подробную информацию о том, как перечислить деньги и какие вещи необходимы бойцам в зоне специальной военной операции, можно узнать в офисе Народного фронта (ул. Ленина, 69а) или по телефону: 79-28-98.

Инна Пахомова