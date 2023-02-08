  • 8 февраля 20238.02.2023среда
  • В Тюмени -14..-16 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени открылась выставка картин Михаила Гардубея "Когда я вернусь…"

Общество, 19:37 08 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юбилейная выставка картин памяти заслуженного художника России Михаила Гардубея "Когда я вернусь…" открылась в выставочном зале Союза художников 8 января. В этот день он отметил бы свое 75-летие, сообщают организаторы.

Художник оставил большое наследие. Выставка позволит увидеть наиболее интересные "архивные" эскизы Гардубея-монументалиста, графические работы, посвященные родным местам – Карпатам и Тюмени, портреты дорогих сердцу художников и друзей, а также многое из того, над чем он размышлял и работал на протяжении жизни.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , Союз художников Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:37 08.02.2023В Тюмени открылась выставка картин Михаила Гардубея "Когда я вернусь…"
19:27 08.02.2023В десяти детских школах искусств Тюменской области обновят оборудование в 2023 году
19:11 08.02.2023Эксперт: наука и инновации стали фундаментом устойчивого развития и технологического суверенитета
19:07 08.02.2023В Тюмени обсудили новые решения для развития музейного потенциала региона