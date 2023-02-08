В Тюмени открылась выставка картин Михаила Гардубея "Когда я вернусь…"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юбилейная выставка картин памяти заслуженного художника России Михаила Гардубея "Когда я вернусь…" открылась в выставочном зале Союза художников 8 января. В этот день он отметил бы свое 75-летие, сообщают организаторы.

Художник оставил большое наследие. Выставка позволит увидеть наиболее интересные "архивные" эскизы Гардубея-монументалиста, графические работы, посвященные родным местам – Карпатам и Тюмени, портреты дорогих сердцу художников и друзей, а также многое из того, над чем он размышлял и работал на протяжении жизни.