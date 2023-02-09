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Передвижные камеры фиксации выявляют нарушителей ПДД на трассе Тюмень - Омск

Общество, 14:05 09 февраля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений "Кордон" работает 9 февраля на 42-м км федеральной автодороги Тюмень — Омск, выявляя грубые нарушения ПДД, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Все данные в режиме реального времени с комплекса фотовидеофиксации направляют в систему "Паутина". В мероприятии принимают участие сотрудники ЦАФАП ГИБДД. Они проводят мониторинг выявленных нарушений и руководят работой нарядов ДПС на данном участке трассы.

"Совместная работа нескольких подразделений Госавтоинспекции с управлением автомобильных дорог Тюменской области должна дать свои результаты. Водители, лишенные права управления транспортом, злостные должники, автомобили с архивными номерами не пройдут заслон на федеральной автодороге: "Кордон" просигнализирует о проезде нарушителя, а "Паутина" поможет его задержать", — сказали в Госавтоинспекции.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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