  • 11 февраля 202311.02.2023суббота
  • USD72,7923
    EUR78,0542
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В соцсетях тоболяки делятся видеороликами с танцами под песню о пельменях

Общество, 10:01 11 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Видеороликами с танцами под песню о пельменях делятся тоболяки в соцсетях в рамках гастрофестиваля "Пельменный съест".

Хореограф коллектива Flash of dance Александра Бухарина выложила на своей странице видео, на котором танцуют молодые люди и девушки. Они двигаются под песню о пельменях — пародию на танцевальный хит 90-х Macarena. "Флешмоб #ДубакДэнс. Бери веселую музыку пельменной макарены, учи простые движения и пили модные клипы во ВКонтакте #пелменныйсъест", — написали авторы.

По словам Александры Бухариной, это не первое видео в соцсетях такого плана. "Решили поддержать этот танцевальный тренд , который, надеюсь, завирусится на просторах Интернета и будет популярен. Круто, когда что-то объединяет людей, особенно, если это танец. Повторять простые движения под зажигательную музыку — это весело", — сказала она.

Отметим, гастрофестиваль "Пельменный съест" в Тобольске стартовал 30 января. 11 февраля в 14 часов на сцене на Базарной площади начнется #ДубакДэнс пати.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пельмени , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:41 11.02.2023Тюменка выпустит подкасты о здоровом питании и любви к себе "Дело не в теле"
12:50 11.02.2023Тюменские студенты разрабатывают браслет с системой мониторинга состояния здоровья
12:03 11.02.2023В Тюмени на улице в районе ЖК "Горизонт" ввели одностороннее движение
11:48 11.02.2023Тюменские врачи спасли от инвалидности жителя Беларуси