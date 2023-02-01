В соцсетях тоболяки делятся видеороликами с танцами под песню о пельменях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Видеороликами с танцами под песню о пельменях делятся тоболяки в соцсетях в рамках гастрофестиваля "Пельменный съест".

Хореограф коллектива Flash of dance Александра Бухарина выложила на своей странице видео, на котором танцуют молодые люди и девушки. Они двигаются под песню о пельменях — пародию на танцевальный хит 90-х Macarena. "Флешмоб #ДубакДэнс. Бери веселую музыку пельменной макарены, учи простые движения и пили модные клипы во ВКонтакте #пелменныйсъест", — написали авторы.

По словам Александры Бухариной, это не первое видео в соцсетях такого плана. "Решили поддержать этот танцевальный тренд , который, надеюсь, завирусится на просторах Интернета и будет популярен. Круто, когда что-то объединяет людей, особенно, если это танец. Повторять простые движения под зажигательную музыку — это весело", — сказала она.

Отметим, гастрофестиваль "Пельменный съест" в Тобольске стартовал 30 января. 11 февраля в 14 часов на сцене на Базарной площади начнется #ДубакДэнс пати.

Инна Пахомова