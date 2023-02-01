Тюменцы на Арктическом форуме в Салехарде рассказали о применении креативных индустрий в библиотеках

| Фото: с личной страницы Елены Майер во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Елены Майер во ВКонтакте

Роль библиотек в развитии креативных индустрий представила директор Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева Ольга Адамович на IV Арктическом культурном форуме в Салехарде. В сотрудничестве с Тюменским агентством развития креативных индустрий библиотека реализует тематические проекты.

Сотрудники библиотеки выпускают библиографические сборники "Креативные индустрии". Так, к примеру, четвертый сборник был посвящен литературе по развитию креативного мышления и включает в себя источники по личностному росту, онлайн-коммуникации, цифровой грамотности. В сборнике присутствуют источники на тему стратегического преимущества удалённой работы и литература по HR.

Новые издания по урбанистике, туристическому брендингу и реабилитации историко-культурных объектов в малых городах также вошли в библиографический сборник.

Тюменская областная библиотека создала сообщество "Креативные индустрии. Инфобаза. Новости" во ВКонтакте.

Один из последних постов посвящен предстоящему международному фестивалю "Битва на Туре". Библиотекари поговорили с его создателем Иваном Шмониным о том, что объединяет такие разные понятия, как креативность и экстремальный спорт.

Как написала на своей странице во ВКонтакте директор регионального департамента культуры Елена Майер, на секциях Арктического форума более 430 человек из 20 регионов обсуждают основные направления развития культуры.

"Особо затронула тема слияния культурных институций на примере создания арт-кластера в Москве, тема сложная, говорили открыто. Подход объединения применяется в Тюменской области уже давно, например, создание ТКТО, ТМПО, ТОНБ, мы проходили разные стадии принятия этого процесса, поэтому "сверка часов" прошла выверено до секунд", - отметила Майер.

Форум завершит работу 15 февраля.

Анжела Лебедева