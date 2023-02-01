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Ансамбль Росгвардии РФ дал праздничные концерты в Тюменской области

Общество, 17:32 24 февраля 2023

Тюменского концертно-театрального объединения | Фото: Тюменского концертно-театрального объединения

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации в День защитника Отечества выступил с программой "Песни военных лет" в Тюменской филармонии и в Тобольском драматическом театре.

Концерт был посвящен 50-летию с момента образования ансамбля и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также всем защитникам Отечества.

Ансамбль – один из крупнейших армейских художественных коллективов страны, первый профессиональный коллектив внутренних войск МВД России, создан в 1973 году. За время творческой деятельности коллективом подготовлено 47 концертных программ, дано более 9 тыс. концертов, на которых присутствовало свыше 27 миллионов зрителей.

С 1985 года ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации руководит народный артист России, профессор Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского, генерал-майор Виктор Елисеев.

В гастрольном репертуаре ансамбля Росгвардии – народные и современные композиции, песни военных лет, русская и зарубежная классика, солдатские мотивы, яркие хореографические номера.

Открыл праздничные концерты, поприветствовал тюменцев и тоболяков заместитель художественного руководителя ансамбля, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный артист России Игорь Шустиков.

Руководство силовых ведомств и военных структур, военнослужащие, сотрудники и члены их семей, ветераны и представители органов власти, тюменцы и гости региона встретили артистов бурными аплодисментами и подарили цветы.

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# Росгвардия

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