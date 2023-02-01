Социальную доплату к пенсии получают 51 тысяча неработающих пенсионеров Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Федеральную социальную доплату к пенсии получают 51 тыс. 247 неработающих пенсионеров Тюменской области. Она устанавливается неработающим пенсионерам, если общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе проживания, уточнили в пресс-службе регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования.

Средний размер доплаты в Тюменской области составляет 3 тыс. 506 рублей. Он индивидуальный и зависит от общей суммы материального обеспечения.

"Например, если сумма всех выплат пенсионеру составляет 9 тысяч 900 рублей в месяц, а прожиточный минимум в Тюменской области 12 тысяч 363 рубля, то будет назначена социальная доплата к пенсии в размере 2 тысяч 463 рубля. При этом пенсионеру не нужно обращаться с заявлением в клиентскую службу, доплата устанавливается автоматически с момента назначения соответствующей пенсии", - пояснил заместитель управляющего отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков.

В ведомстве добавили, что с помощью доплаты до прожиточного минимума доводится не размер пенсии, а общая сумма материального обеспечения пенсионера.